Вербич: Едем в Прагу за хорошим результатом. Футбол

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич с хорошим настроением приехал в аэропорт. В прошлом матче его гол принес победу «бело-синим» над «Шахтером», и теперь футболист полон решимости достичь максимального результата в Праге. Накануне вылета в столицу Чехии Беньямин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча:

- Конечно, после матча с «Шахтером» эмоции бушевали, поэтому спал я не очень хорошо, впрочем, как всегда, после игр. Но в целом, настроение у нас положительный, благодаря этой победе, ощущаем дополнительные силы и энергию. Едем в Прагу за хорошим результатом и готовы бороться.

- Наверное, вы уже просматривали соперника? Какие сильные и слабые стороны «Славии» можете выделить?
- Да, мы пересмотрели достаточно видео, могу сказать, что это сильная команда, особенно, когда играет дома, при своих болельщиках. Также у них очень острые контратаки. Но, как и любая команда, чехи имеют свои слабости, мы постараемся воспользоваться ими.

- Попробуете обеспечить результат уже в первом матче, чтобы в домашнем поединке чувствовать себя спокойнее?
- Да, всегда лучше хорошо сыграть на выезде - тогда в Киеве будет значительно легче. Приложим максимум усилий ради хорошего результата.

- Никита Бурда сравнил «Славию» с «Викторией» (Пльзень), с которой «Динамо» играло во время сборов.
- Я бы сказал, что все чешские команды более или менее похожи по стилю: достаточно жесткие и с большим количеством высоких футболистов, поэтому мы должны быть особенно осторожными. Я не играл в матче с «Викторией», поэтому не очень хорошо знаю эту команду. Сегодня мы еще раз посмотрим видео игр «Славии», чтобы быть на 100% готовыми.

- Вы когда-нибудь были в Праге? Чем она вам запомнилась?
- Да, когда я был моложе, несколько раз бывал в этом городе, причем целую неделю. От столицы Чехии тогда остались самые лучшие впечатления, надеюсь, на этот раз от визита останутся такие же приятные воспоминания.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Блок рекламы


Похожие новости
Беседин: Надеюсь, завтра начну забивать. ФутболБеседин: Надеюсь, завтра начну забивать. Футбол
Фаворов: Десне не хватает опыта. ФутболФаворов: Десне не хватает опыта. Футбол
Рябоконь: Разочарован результатом, но не игрой. ФутболРябоконь: Разочарован результатом, но не игрой. Футбол
Модрич сообщил руководству Реала о желании уйти. ФутболМодрич сообщил руководству Реала о желании уйти. Футбол
"Десна" - "Александрия" - 0:2: Неслучайное лидерство. 3 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Десна" - "Александрия" - 0:2: Неслучайное лидерство. 3 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Кравченко: Провалили первый тайм, но затем показали характер и отыгрались. ФутболКравченко: Провалили первый тайм, но затем показали характер и отыгрались. Футбол
Шаран: Мы не могли отказать Кортрейку. ФутболШаран: Мы не могли отказать Кортрейку. Футбол
Раванелли: Должны были забить Мариуполю 6-7 мячей. ФутболРаванелли: Должны были забить Мариуполю 6-7 мячей. Футбол
Греческую Суперлигу собираются сократить до 12-ти команд. ФутболГреческую Суперлигу собираются сократить до 12-ти команд. Футбол
Шовковский может стать ассистентом Шевченко в сборной Украины. ФутболШовковский может стать ассистентом Шевченко в сборной Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости