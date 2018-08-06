Вербич: Едем в Прагу за хорошим результатом. Футбол
Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич с хорошим настроением приехал в аэропорт. В прошлом матче его гол принес победу «бело-синим» над «Шахтером», и теперь футболист полон решимости достичь максимального результата в Праге. Накануне вылета в столицу Чехии Беньямин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча:
- Конечно, после матча с «Шахтером» эмоции бушевали, поэтому спал я не очень хорошо, впрочем, как всегда, после игр. Но в целом, настроение у нас положительный, благодаря этой победе, ощущаем дополнительные силы и энергию. Едем в Прагу за хорошим результатом и готовы бороться.
- Наверное, вы уже просматривали соперника? Какие сильные и слабые стороны «Славии» можете выделить?
- Да, мы пересмотрели достаточно видео, могу сказать, что это сильная команда, особенно, когда играет дома, при своих болельщиках. Также у них очень острые контратаки. Но, как и любая команда, чехи имеют свои слабости, мы постараемся воспользоваться ими.
- Попробуете обеспечить результат уже в первом матче, чтобы в домашнем поединке чувствовать себя спокойнее?
- Да, всегда лучше хорошо сыграть на выезде - тогда в Киеве будет значительно легче. Приложим максимум усилий ради хорошего результата.
- Никита Бурда сравнил «Славию» с «Викторией» (Пльзень), с которой «Динамо» играло во время сборов.
- Я бы сказал, что все чешские команды более или менее похожи по стилю: достаточно жесткие и с большим количеством высоких футболистов, поэтому мы должны быть особенно осторожными. Я не играл в матче с «Викторией», поэтому не очень хорошо знаю эту команду. Сегодня мы еще раз посмотрим видео игр «Славии», чтобы быть на 100% готовыми.
- Вы когда-нибудь были в Праге? Чем она вам запомнилась?
- Да, когда я был моложе, несколько раз бывал в этом городе, причем целую неделю. От столицы Чехии тогда остались самые лучшие впечатления, надеюсь, на этот раз от визита останутся такие же приятные воспоминания.
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