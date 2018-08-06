Шаран: Мы не могли отказать Кортрейку. Футбол

Наставник "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал переход защитника Андрея Бацулы в бельгийский "Кортрейк". По неофициальной информации, украинский клуб заработал порядка 500 тысяч евро.

- Это наш первый зарубежный трансфер. Представители "Кортрейка" положили глаз на Бацулу ещё зимой, но мы не хотели его продавать. Затем они снова обратились к нам, буквально дней десять назад. Конечно, мы уже не могли отказать, потому что и сам Андрей хотел попробовать себя в европейском футболе.

Мы вчера посмотрели матч новой команды Андрея, и я убежден, что он там будет хорошо играть, - отметил Шаран на пресс-конференции после победы над "Десной".

Напомним, что александрийцам Бацула достался абсолютно бесплатно - летом 2017-го, прекратив сотрудничество с "Зиркой", он перебрался в другую команду Кировоградской области на правах свободного агента.