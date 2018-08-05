Шовковский может стать ассистентом Шевченко в сборной Украины. Футбол

Легендарный вратарь "Динамо" завершил карьеру в 2016-м.

Шовковский может стать ассистентом Шевченко в сборной Украины
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать ассистентом главного тренера сборной Андрея Шевченко, сообщает Zbirna.com.

Сам тренер сборной отказался комментировать эту информацию. "Скоро вы все узнаете", - сказал Шевченко.

Александр Шовковский сыграл 92 матча за сборную Украины. Карьеру футболиста он завершил в 2016-м году. В "Динамо" Шовковский выступал с 1993 года. За это время он побил большое количество украинских рекордов: по количеству матчей во всех турнирах, по количеству матчей в чемпионате Украины, по количеству матчей в истории "Динамо", по количеству матчей в Лиге чемпионов.

В октябре 2016 года Александр Шовковский получил тренерскую лицензию, но еще никого не тренировал.

Должность в сборной Украины, как и для Шевченко раньше, станет для Шовковского первым в жизни тренерским опытом.


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