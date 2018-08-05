Ангел Червенков: желаю Заре удачи в Лиге Европы. Футбол

Главный тренер "Черноморца" Ангел Червенков о матче против "Зари".

- С первым минут матча стало понятно, что нас ждет непростая игра. У нас был шанс, но мы не сумели забить. "Заря" же забила. У них были еще возможности. Пришлось поменять в тактическом плане некоторые позиции. Все наши футболисты сегодня очень старались, показали характер. Очень хорошо, что мы взяли очко с таким серьезным соперником, как "Заря". Желаю "Заре" удачи в Лиге Европы, где они будут проводить серьезный матч против "Браги". "Заря" - отличная команда. Надеюсь, они смогут выиграть и пройти "Брагу".

- Кто, на ваш взгляд, должен был победить, учитывая моменты?
- Могу сказать так: статистика это одно, а то, что получается на поле – совершенно другое. Получается, что мы проигрываем единоборства, а в конце концов добываем положительный результат.


Terrikon со ссылкой на ФК Заря


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