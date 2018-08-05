"Заря" - "Черноморец" - 1:1. 3 тур (ВИДЕО)  . Футбол

Заря - Черноморец - 1:1 (1:0) Голы: Рафаэл Ратао, 23 (1:0). Савченко, 59 (1:1). «Заря» (Луганск): Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Каменюка, Силас, Хомченовский (Кабаев, 63), Чеберко, Караваев, Арвеладзе (Харатин, 54), Рафаэл Ратао (Леднев, 80). Фото: zarya-lugansk.com «Черноморец» (Одесса): Литовченко, Трубочкин (Ярмоленко, 84), Грачев, Рыжук, Романюк, Черний, Савченко (Карноза, 90), Бабенко, Смирнов, Татарков (Леонов, 82), Штогрин. Предупреждения: Грачев, 52. Чеберко, 88. 4 августа. Запорожье. «Славутич-Арена».

Когда стал известен стартовый состав «Зари» в матче 4-го тура чемпионата Премьер-лиги против «Черноморца», можно было констатировать следующее: по сравнению с игрой в Александрии Юрий Вернидуб произвел сразу 5 изменений, а это половина полевых футболистов

И если Никита Каменюка и Дмитрий Хомченовский выходили на поле с первых минут и в поединке против «Мариуполя», то Рафаэль, Силас и Леван Арвеладзе в основе вышли в этом сезоне впервые. Причины такого решения наставника «Зари» самые разные, в том числе, не будем забывать, что длительное время команде придется играть без травмированного Артема Громова.

А, кроме того, у «Зари» начался сложный период, когда в течение практически двух недель предстоит провести 5 ответственных матчей.

Прежде всего, о юбилее -сегодняшний матч для Никиты Каменюки стал 250-м в Премьер-лиге. Активные действия «Черноморца» в середине поля не позволили «Заре» захватить инициативу с первых минут, более того, именно нашему голкиперу пришлось первым вступить в игру . На 10-й минуте после удара со штрафного Чорния «моряки» получили право на угловой, и после корнера Махарадзе уверенно кулаками выбил мяч из штрафной.

Со временем одесситы отказались от прессинга, что не помешало им создать первый голевой момент в матче. На 19-й минуте Татарков, найдя свободное пространство в центральной зоне, выскочил один на один с Махарадзе, но наш голкипер выиграл эту дуэль. Через минуту ситуация повторилась почти с точностью, но у противоположных ворот. Уже Гордиенко после изящной передачи пяткой Рафаэля оказался с глазу на глаз с Литовченко - вратарь одесситов сыграл удачно, отбив мяч ногами.

Прошло еще 3 минуты, и счет в матче был открыт. Рафаэль показал себя не только блестящим распасовщиком, но и завершителем. После углового от Арвеладзе бразилец выиграл верховую борьбу у защитников и ударом головой поразил угол ворот.

Забитый мяч позволил «Заре» заиграть и спокойнее, и увереннее. И хотя до угрозы воротам Литовченко дело не доходило, но все нити игры луганчане держали в своих руках очень прочно. На исходе получаса игры Арвеладзе один за другим выполнил еще два угловых, и после второго из них Караваев вынужден был от разочарования схватиться за голову – после его удара метров с восьми Литовченко в броске «вытащил» мяч из угла ворот.

До конца первого тайма было еще 15 минут, но вратарь гостей больше в игру не вступал, как, впрочем, и Махарадзе был без серьезной работы. На 44-й минуте Романюк потревожил Заури дальним ударом, но для него он был не более чем разминка.

Тактику, опробованную в первой 45-тиминутке, гости повторили и с началом второго тайма. Это позволило им заработать штрафной, но Чорний, штатный исполнитель всех одесских стандартов, пробил в стенку. «Черноморец» продолжал прессинговать, и вскоре Каменюка, опередив Шторгина в штрафной, не позволил тому выйти на ударную позицию.

Если такие выпады «моряков» таили лишь потенциальную угрозу, то Хомченовский на 52-й минуте дальним ударом едва не удвоил счет - гостей от гола спасли два рикошета, после которых мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Не менее опасно у ворот «Черноморца» было после удара Харатина (Литовченко не без труда отбил мяч) и добивания Чеберко (мяч вновь разминулся с воротами).

Как это часто бывает в футболе - не используя свои моменты, команда пропускает. Так и произошло с «Зарей» на 59-й минуте, когда гости на все сто использовали штрафной. Желающих пробить его у одесситов было несколько, но, что называется, исполнил Савченко - после его удара через стенку и под перекладину Махарадзе не смог дотянуться до мяча.

Отказываться от тактики, которая работала, «Черноморец» не собирался, и луганчанам на своей половине приходилось прикладывать дополнительные усилия, чтобы развернуть качественную атаку. Футболисты «Зари» стремились использовать всю ширину поля - Чеберко нагнетал на левой бровке, Караваев дважды был близок к тому, чтобы опасно ворваться в штрафную с правого фланга.

Пять минут к основному времени компенсировал арбитр Копиевский, но счет не изменился ни в одну из сторон. 1:1 - лишь в 15-м матче стартовавшего чемпионата Премьер-лиги была зафиксирована первая ничья. А, кроме того, «Заря» прервала свою безничейную серию, которая длилась 11 матчей.