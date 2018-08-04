СМИ: Йерри Мина согласовал 5-летний контракт с МЮ

Как сообщает Mundo Deportivo, защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» и уже согласовал с англичанами условия личного соглашения.

По информации издания, по контракту с «Манчестер Юнайтед» зарплата Мины составит 8,5 миллионов евро в год. Сейчас «Барса» и «Манчестер Юнайтед» договариваются о сумме трансфера. «МЮ» предлагает 39 млн евро, а каталонцы хотят выручить не менее 45 млн.