СМИ: Йерри Мина согласовал 5-летний контракт с МЮ
Как сообщает Mundo Deportivo, защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» и уже согласовал с англичанами условия личного соглашения.
По информации издания, по контракту с «Манчестер Юнайтед» зарплата Мины составит 8,5 миллионов евро в год. Сейчас «Барса» и «Манчестер Юнайтед» договариваются о сумме трансфера. «МЮ» предлагает 39 млн евро, а каталонцы хотят выручить не менее 45 млн.
Напомним, что Йерри Мина перешел в «Барселону» в январе 2018 года. В минувшем сезоне испанской Примеры он записал на свой счет одну результативную передачу в пяти матчах. Ранее в интервью испанским СМИ Мина рассказал, что остался разочарован своей ролью в каталонской команде из-за непопадания в основной состав.
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