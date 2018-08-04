Верон: Месси чувствует себя некомфортно в сборной. Футбол

Бывший защитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон высказал свое мнение о будущем форварда Лионеля Месси в национальной команде после провального ЧМ-2018.

«Пришло время строить совсем другую сборную Аргентины. Если Лео хочет быть её частью, его надо в неё привлекать, однако необходимо раз и навсегда перестать думать о том, что кто-то может нас спасти в одиночку. Лео чувствует себя некомфортно в сборной, игра в её составе не делает его счастливым, а потому ему трудно брать на себя ответственность за результат.

Но мы должны подать ему руку помощи, сказать, что он нам нужен, потому как он является душой сборной Аргентины, её самым большим кумиром! Я хочу, чтобы Лео сохранял хладнокровие и берёг своё здоровье, и тогда мы снова станем чемпионами», — приводит слова Верона ESPN Argentina.

Добавим, что Ассоциация футбола Аргентины ранее объявила, что временно исполняющим обязанности главного тренера сборной в ближайших товарищеских матчах будет Лионель Скалони, а его ассистентом назначен Пабло Аймар.