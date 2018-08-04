Верон: Месси чувствует себя некомфортно в сборной. Футбол

Бывший защитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон высказал свое мнение о будущем форварда Лионеля Месси в национальной команде после провального ЧМ-2018.

«Пришло время строить совсем другую сборную Аргентины. Если Лео хочет быть её частью, его надо в неё привлекать, однако необходимо раз и навсегда перестать думать о том, что кто-то может нас спасти в одиночку. Лео чувствует себя некомфортно в сборной, игра в её составе не делает его счастливым, а потому ему трудно брать на себя ответственность за результат.

Но мы должны подать ему руку помощи, сказать, что он нам нужен, потому как он является душой сборной Аргентины, её самым большим кумиром! Я хочу, чтобы Лео сохранял хладнокровие и берёг своё здоровье, и тогда мы снова станем чемпионами», — приводит слова Верона ESPN Argentina.

Добавим, что Ассоциация футбола Аргентины ранее объявила, что временно исполняющим обязанности главного тренера сборной в ближайших товарищеских матчах будет Лионель Скалони, а его ассистентом назначен Пабло Аймар.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)  "Олимпик" - "Ворскла" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)  
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректор Олимпика: Никому не пожелаю играть во второй шестерке. ФутболГендиректор Олимпика: Никому не пожелаю играть во второй шестерке. Футбол
Мюллер: В сборной Германии никогда не было проблем с расизмом. ФутболМюллер: В сборной Германии никогда не было проблем с расизмом. Футбол
Агент: Куртуа дал понять, что хотел бы перейти в Реал. ФутболАгент: Куртуа дал понять, что хотел бы перейти в Реал. Футбол
Вальверде: Видаль придаст нам энергии. ФутболВальверде: Видаль придаст нам энергии. Футбол
Бен-Арфа получил предложение от Райо Вальекано. ФутболБен-Арфа получил предложение от Райо Вальекано. Футбол
Фаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. ФутболФаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. Футбол
Морозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. ФутболМорозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. Футбол
"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Шахтер" в домашнем матче. Футбол
Арбитр спас жизнь игроку во время матча (ВИДЕО). ФутболАрбитр спас жизнь игроку во время матча (ВИДЕО). Футбол
Игуаин перешел в "Милан". ФутболИгуаин перешел в "Милан". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости