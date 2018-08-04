Три пенальти в ворота Динамо, которые не назначили в матчах с Шахтером

Донецкий "Шахтер" во второй раз за последние две недели уступил киевскому "Динамо". Оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу вице-чемпиона и, по большому счету, проходили по одному сценарию: киевляне, взяв на вооружение выжидательную позицию, сумели воспользоваться ошибками Андрея Пятова, после чего сосредоточили внимание на обороне своих ворот.

Впрочем, шансы отыграться у горняков были. В том числе, и с пенальти, которые арбитры - Константин Труханов и Юрий Можаровский - назначить не отважились. "Шахтер" обращает внимание на три эпизода: фол на Марлосе в матче за Суперкубок, а также два единоборства в поединке третьего тура УПЛ, в результате которых на газоне оказывались Тарас Степаненко (в первом тайме, еще при счете 0:0) и Алан Патрик (во втором тайме, уже после пропущенного дончанами мяча).





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