Агент: Куртуа дал понять, что хотел бы перейти в Реал. Футбол

Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы бельгийского кипера Тибо Куртуа, продолжает лоббировать переход 26-летнего футболиста "Королевский клуб".

- Постоянно читаю о том, что позиция "Челси" касательно будущего Куртуа весьма ясна - они оставляют выбор за самим игроком. Однако Тибо отчётливо дал понять клубу, что хотел бы перейти в "Реал". Это лучший вариант для него.

Куртуа хочет быть рядом со своей семьей (его дети живут в Мадриде - прим.). "Челси" уже было направлено соответствующее предложение. И "синим" следует принять его, - уверен менеджер.

Напомним, что трансферное окно в Англии закроется 9 августа, а "Реал" готов заплатить за вратаря лишь 35 миллионов евро. В противном случае голкипер останется в Лондоне ещё на один сезон, а затем покинет клуб в статусе свободного агента.