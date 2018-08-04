Агент: Куртуа дал понять, что хотел бы перейти в Реал. Футбол

Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы бельгийского кипера Тибо Куртуа, продолжает лоббировать переход 26-летнего футболиста "Королевский клуб".

- Постоянно читаю о том, что позиция "Челси" касательно будущего Куртуа весьма ясна - они оставляют выбор за самим игроком. Однако Тибо отчётливо дал понять клубу, что хотел бы перейти в "Реал". Это лучший вариант для него.

Куртуа хочет быть рядом со своей семьей (его дети живут в Мадриде - прим.). "Челси" уже было направлено соответствующее предложение. И "синим" следует принять его, - уверен менеджер.

Напомним, что трансферное окно в Англии закроется 9 августа, а "Реал" готов заплатить за вратаря лишь 35 миллионов евро. В противном случае голкипер останется в Лондоне ещё на один сезон, а затем покинет клуб в статусе свободного агента.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)  "Олимпик" - "Ворскла" - 1:0. 2 тур (ВИДЕО)  
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Вальверде: Видаль придаст нам энергии. ФутболВальверде: Видаль придаст нам энергии. Футбол
Бен-Арфа получил предложение от Райо Вальекано. ФутболБен-Арфа получил предложение от Райо Вальекано. Футбол
Фаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. ФутболФаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. Футбол
Морозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. ФутболМорозов: Пусть ФФУ разбирается, почему арбитры боятся ставить пенальти Динамо. Футбол
"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Шахтер" в домашнем матче. Футбол
Арбитр спас жизнь игроку во время матча (ВИДЕО). ФутболАрбитр спас жизнь игроку во время матча (ВИДЕО). Футбол
Игуаин перешел в "Милан". ФутболИгуаин перешел в "Милан". Футбол
Глеб Грачев: Рамос и Юмтити - мои любимые защитники. ФутболГлеб Грачев: Рамос и Юмтити - мои любимые защитники. Футбол
Кривенцов: Все решили индивидуальные ошибки в обороне. ФутболКривенцов: Все решили индивидуальные ошибки в обороне. Футбол
Виллиан стал жертвой трансферного мошенничества. ФутболВиллиан стал жертвой трансферного мошенничества. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости