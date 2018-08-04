Вальверде: Видаль придаст нам энергии. Футбол

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен тем обстоятельством, что "сине-гранатовым" удалось договориться с "Баварией" о трансфере чилийского полузащитника Артуро Видаля.

- Это футболист, который, как мы надеемся, придаст нам энергии. У него за спиной большой опыт, Артуро привык участвовать в больших матчах.

Как и Паулиньо, он немного отличается от тех исполнителей, которые уже есть в нашем распоряжении. Думаю, он сможет адаптироваться.

Видаль - настоящий боец. В нашей команде найдётся место для игроков разного типа. В прошлом году были споры касательно целесообразности подписания Паулиньо. Подобные разговоры велись ещё до того, как он вышел на поле. Но потом люди увидели, что бразилец отлично справился со своими обязанностями, - напомнил Вальверде в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в ближайшие дни 31-летний хавбек пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет трёхлетний контракт. По неофициальной информации, сумма трансфера составит порядка 30 миллионов евро.

Видаль перешел в "Баварию" в июле 2015 года за 37 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне южноамериканец сыграл 35 матчей во всех турнирах, отличившись шесть раз.


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