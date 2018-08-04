Морозюк: Мы бились друг за друга

Защитник «Динамо» Николай Морозюк после домашней победы над «Шахтером» рассказал, что стало ключевым фактором успеха его команды:

- Думаю, главным стало то, что мы сегодня действительно бились друг за друга, играли как одна команда. Это единство и стала определяющим. Собственно, как и в предыдущих играх, где мы тоже показали себя настоящим коллективом.

- Кажется, что у «Шахтера» после ряда неудачных матчей против «Динамо» в чемпионате Украины уже появилась определенная психологическая неуверенность в играх с вами.

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- Не думаю, но если даже так - это их проблемы. Мы играем за счет собственных сильных сторон. Хорошо готовимся и знаем, благодаря чему мы можем побеждать такие сильные команды. Но впереди много таких же по важности матчей, поскольку за любую победу, как мы знаем, все равно дают три очка.

- Как чувствуете себя функционально, учитывая, что матч против «Славии» уже очень скоро?



- Нормально. Конечно, график у нас не из легких, однако такие победы, как сегодня, конечно же, добавляют нам свежести и уверенности в себе. Тем более, что после игры во Львове у нас был некоторое время отдохнуть, поэтому, думаю, что в Праге с нами будет все в порядке.