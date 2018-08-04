Бен-Арфа получил предложение от Райо Вальекано. Футбол

Французский полузащитник Атем Бен-Арфа может продолжить карьеру в Испании . По информации Marca, в услугах 31-летнего хавбека заинтересован тренерский штаб "Райо Вальекано"?.

Бен-Арфа мог остаться на родине и защищать цвета "Ренна", однако отклонил данное предложение, поскольку намерен поучаствовать в более амбициозном проекте. Сообщалось, что одним из претендентов на свободного агента является и киевское "Динамо". Что касается Примеры, то здесь за опытным футболистом следят "Севилья", "Бетис", "Валенсия" и "Вильярреал".

Напомним, что из-за конфликта с Унаи Эмери игрок не был задействован ни в одном официальном матче минувшего сезона. Бен-Арфа поддерживал форму вместе с резервной командой. Последний раз Атем выходил на поле ещё 5 апреля 2017-го года.