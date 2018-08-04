Фаны "Динамо" показали гражданскую позицию, поддержав пережившую нападение Екатерину Гандзюк. Футбол

На матче "Динамо" – "Шахтер" болельщики киевлян вывесили соответствующий баннер

В стартовавшем 3-м туре Украинской Премьер-лиги киевские динамовцы на НСК "Олимпийский" принимали чемпиона страны – клуб "Шахтер" (1:0).

Во время поединка болельщики "Динамо" не только поддерживали родной клуб, но и успели выразить свою гражданскую позицию относительно события, которое к футболу абсолютно не относится.

На секторе фанов "Динамо" появился баннер «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Фото: Kostyantyn Andriyuk

Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено нападение на общественную активистку, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк. Неизвестный облил Гандзюк кислотой, она получила химический ожог более 35% тела