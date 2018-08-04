Андриевский: Хацкевич просил прессинговать игроков Шахтера

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский, который вышел на замену в матче против "Шахтёра", помог столичной команде удержать положительный результат.

- Ранее не приходилось ощущать подобные эмоции на НСК "Олимпийский". Спасибо нашим болельщикам. Конечно, приятно выиграть у такого соперника при 50-тысячной аудитории.

Ничего не боялся. Уже такой возраст, что нужно показывать класс и результат. Конечно, в таких матчах интересно играть. Да и раньше я выступал против "Шахтёра", мы обыгрывали эту команду. Поэтому хотелось выйти на поле.

Выпуская меня на замену, тренер сказал прессинговать, чтобы мы не опускались так низко, а также дать свежесть в атаке, чтобы нам легче было придержать мяч. Мы где-то сели к своей штрафной, поэтому нужно было прессинговать и опорного, и защитника, не давать "Шахтёру" так много пространства.

У нас очень сильные фланговые игроки - и Витя Цыганков, и Вербич. Сегодня Беньямин забил гол, поздравляю его. Самое главное, что мы победили, - отметил Андриевский в интервью FootballHub.


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