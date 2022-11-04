У ФІФА перед стартом ЧС-2022 попросили не втягувати у спорт політику

Президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до учасників чемпіонату світу з футболу-2022 та закликав національні команди різних країн не змішувати спорт із політикою та зосередитися на футболі.

"Будь ласка, давайте зосередимося на футболі! Ми розуміємо, що футбол не живе у вакуумі. У рівній мірі ми розуміємо, що у світі є безліч проблем та труднощів політичного характеру. Але, будь ласка, не дозволяйте футболу втягуватися у всі існуючі ідеологічні чи політичні битви.

У ФІФА ми намагаємося поважати всі думки та переконання, не підносячи моральних уроків решті світу. Однією з найбільших сил світу справді є сама його різноманітність. Жоден народ, жодна культура чи нація не кращі за інші. Цей принцип є наріжним каменем взаємної поваги та недискримінації. І це також одна з основних цінностей футболу. Тож, будь ласка, нехай футбол займе центральне місце", - наводить слова Інфантіно Sky Sports.

Чемпіонат світу-2022 з футболу пройде з 20 листопада по 18 грудня у Катарі. Всього у фінальній частині турніру виступлять 32 збірні.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023.

Зазначимо, що конгрес ФІФА, який відбувся наприкінці березня, не став розглядати питання виключення Росії з організації.