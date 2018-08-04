Барселона договорилась с Баварией о трансфере Видаля

Полузащитник сборной Чили и "Баварии" Артуро Видаль продолжит карьеру в испанской Примере. Эту информацию подтверждает официальный сайт "Барселоны". "Сине-гранатовые" сообщили о договорённости с чемпионом Германии.

В ближайшие дни 31-летний хавбек пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет трёхлетний контракт.

По неофициальной информации, сумма трансфера составит порядка 30 миллионов евро. В каталонском гранде Видаль видится заменой уехавшему в Китай Паулиньо. Ранее с планами "Барселоны" связывали другого игрока "Баварии", воспитанника Ла Масии Тьяго Алькантару, но в итоге команда Эрнесто Вальверде остановила свой выбор на Видале.

Напомним, что южноамериканец перешел в "Баварию" в июле 2015 года за 37 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей во всех турнирах, отличившись шесть раз.




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