Украинец Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию
Романчук выиграл финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем.
Пловец из Ровно 21-летний Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате Европы в Глазго (Шотландия) по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Романчук после победы в квалификации, выиграл и финальный заплыв. Он уже после 100 метров вышел в лидеры и с каждым метром только увеличивал свое преимущество, пишет Sport.ua.
Для Романчука это третья медаль чемпионата Европы - в Лондоне в 2016 году он завоевал бронзу на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. На этих дистанциях он еще выступит на этом чемпионате Европы.
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03.08.2018 19:45