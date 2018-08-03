Украинец Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

Романчук выиграл финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем.

Пловец из Ровно 21-летний Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате Европы в Глазго (Шотландия) по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Романчук после победы в квалификации, выиграл и финальный заплыв. Он уже после 100 метров вышел в лидеры и с каждым метром только увеличивал свое преимущество, пишет Sport.ua.

Для Романчука это третья медаль чемпионата Европы - в Лондоне в 2016 году он завоевал бронзу на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. На этих дистанциях он еще выступит на этом чемпионате Европы.