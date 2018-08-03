"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Шахтер" в домашнем матче. Футбол

Гол в ворота гостей на 65-й минуте забил Беньямин Вербич.

Футболисты киевского "Динамо" в стартовом матче 3-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги обыграли "Шахтер" со счетом 1:0.

Матч прошел на НСК "Олимпийский" в присутствии 46,5 тысячи зрителей.

Гол в ворота гостей на 65-й минуте забил Беньямин Вербич.

Киевляне набрали 9 очков после трех матчей и вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, в воскресенье, 22 июля, киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, победив 21 июля донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Матч прошел в Одессе на стадионе "Черноморец".


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