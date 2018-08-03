Новостей.COM ⇒ Спорт

"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Шахтер" в домашнем матче. Футбол Гол в ворота гостей на 65-й минуте забил Беньямин Вербич. Футболисты киевского "Динамо" в стартовом матче 3-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги обыграли "Шахтер" со счетом 1:0. Матч прошел на НСК "Олимпийский" в присутствии 46,5 тысячи зрителей. Гол в ворота гостей на 65-й минуте забил Беньямин Вербич. Киевляне набрали 9 очков после трех матчей и вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ. Напомним, в воскресенье, 22 июля, киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, победив 21 июля донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Матч прошел в Одессе на стадионе "Черноморец".

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.