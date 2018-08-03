Кривенцов: Все решили индивидуальные ошибки в обороне. Футбол

Наставник молодежки "горняков" Валерий Кривенцов поделился мнением о матче с "Динамо".

– Наверное, самым правильным определением матча стала бы фраза "ничейная игра", потому что обе команды показали футбол высокого уровня для дублирующих составов. Мы увидели и тактическую выучку, и мастерство исполнителей, но опять все решили индивидуальные ошибки в обороне – это подводит нас уже в третьем туре подряд.

Есть очень хорошая, интересная группа атаки, и многих ребят я могу похвалить за сегодняшний поединок. Но в коллективе дефицит людей, которые станут правильно обеспечивать их мячами. Мы уже перепробовали все сочетания в центре поля, однако без усиления позиций центрального защитника и опорного полузащитника не обойтись. Ошибки игроков обороны будут сводить на нет старания нашей атаки.