Кривенцов: Все решили индивидуальные ошибки в обороне. Футбол
Наставник молодежки "горняков" Валерий Кривенцов поделился мнением о матче с "Динамо".
– Наверное, самым правильным определением матча стала бы фраза "ничейная игра", потому что обе команды показали футбол высокого уровня для дублирующих составов. Мы увидели и тактическую выучку, и мастерство исполнителей, но опять все решили индивидуальные ошибки в обороне – это подводит нас уже в третьем туре подряд.
Есть очень хорошая, интересная группа атаки, и многих ребят я могу похвалить за сегодняшний поединок. Но в коллективе дефицит людей, которые станут правильно обеспечивать их мячами. Мы уже перепробовали все сочетания в центре поля, однако без усиления позиций центрального защитника и опорного полузащитника не обойтись. Ошибки игроков обороны будут сводить на нет старания нашей атаки.
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