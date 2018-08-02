Александрия продала Бацулу за 500 тысяч евро. Футбол

Украинский защитник Андрей Бацула продолжит карьеру в Бельгии. Как сообщает "Футбол NEWS", 26-летний футболист перешёл из "Александрии" в бельгийский "Кортрейк". Сумма сделки составила порядка 500 тысяч евро, а контракт был подписан по схеме "3+2".

"Трансфер состоялся, - подтвердил Бацула в эфире "Футбол NEWS". - В четверг будет медосмотр, с прохождением которого не должно возникнуть проблем. Большое спасибо Владимиру Богдановичу Шарану за то, что он помог во всех аспектах этого трансфера. Он уговорил президента, чтобы мне дали шанс попробовать свои силы в Европе. Может быть, уже на этих выходных получится сыграть. Думаю, бумажная волокита к этому моменту уже завершится".

Напомним, что александрийцам Бацула достался абсолютно бесплатно - летом 2017-го, прекратив сотрудничество с "Зиркой", он перебрался в другую команду Кировоградской области на правах свободного агента.