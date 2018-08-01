УЕФА увеличил срок дисквалификации Самира Насри. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличил срок дисквалификации бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри.

Напомним, что в феврале этого года УЕФА наказал футболиста шестимесячной дисквалификацией за то, что в декабре 2016-го, когда он выступал за "Севилью" на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент. Позже стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

Как указано на официальном сайте УЕФА , инспектор организации обжаловал решение и потребовал увеличить срок дисквалификации Насри до двух лет. В итоге УЕФА наказал игрока отстранением сроком на 18 месяцев. Отсчет дисквалификации идет от 1 июля 2017 года.

Самир Насри известен по выступлениям за французский "Марсель", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Последним клубом француза был турецкий "Антальяспор", который расторг с ним контракт 31 января. В активе Насри 41 матч за сборную Франции, в которых он забил 5 мячей. Сейчас футболист является свободным агентом.