Сборную Египта может возглавить Тьерри Анри. Футбол

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассматривается кандидатом на пост рулевого футбольных "фараонов", сообщают информационные агентства.

Стороны уже провели переговоры и согласовали финансовые условия контракта, однако Анри пока лишь попросил Египетскую футбольную ассоциацию предоставить ему план развития национальной команды. Как известно, 40-летний специалист сейчас работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Причем "красные дьяволы" на чемпионате мира-2018 заняли третье место.

Ранее сборную Египта возглавлял, напомним, аргентинский специалист Эктор Купер, под руководством которого "фараоны" пробились на чемпионат мира-2018, где потерпела три поражения и заняла четвертое место в группе A.


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