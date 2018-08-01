Тренер Пюника отметил гол неприличный жестом
Один из тренеров армянского клуба во время ответного матча второго отборочного раунда Лиги Европы с казахстанским "Тоболом" повел себя вызывающим образом... Попутно он еще и что-то кричал в сторону тренеров команды соперника.
Напомним, что после гостевого поражения 1:2 "Пюник" принимал дома "Тобол". Армянскому клубу нужен был один мяч, и его они забили аж на 83-й минуте. Концовку встречи "Пюник" проводил в меньшинстве, но смог устоять. Таким образом, команда украинца Максима Трусевича проходит "Тобол" Дмитрия Непогодова и будет ждать своего соперника по третьему квалификационному раунду ЛЕ.
2018-19, Лига Европы. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.
"Пюник" - "Тобол" 1:0 (первый матч - 1:2)
Голы: Богатырев, 83 (1:0)
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01.08.2018 13:46