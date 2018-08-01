Де Лаурентису разрешили прикупить клуб из Бари. Футбол
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис получил разрешение от властей города Бари стать владельцем одноименного футбольного клуба, сообщают итальянские источники.
Ранее Де Лаурентис представил свой проект развития "Бари", который утвердил мэр города Антонио Декаро. Отмечается, что импозантный Де Лаурентис в борьбе за право получить контроль над клубом обошел десять конкурентов.
Как известно, "Бари" выступал в минувшем сезоне в первенстве серии В, но этим летом был признан банкротом и новый сезон начнет в низшем дивизионе - серии D.
На днях Де Лаурентис заверил фанатов "Наполи", что пока он жив, он никогда не продаст команду. "Вы, неаполитанцы, не заслужили того, чтобы я продал клуб китайцам. Пока я живу, "Наполи" будет со мной", - заявил он.
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