Швед: Федецкому памятник нужно поставить. Футбол

Футболист "Карпат" Марьян Швед прокомментировал минимальную победу "зелёно-белых" над "Черноморцем".

- Все мы рады, что победили. Это была непростая игра. "Черноморец" сражался до последней минуты. В конце было довольно трудно, поскольку они нас прессинговали, не давали выйти в атаку.

Незасчитанный гол Мякушко? Я посмотрел видеоповтор: мы забили чистый мяч. Я отдал Сергею передачу, он вбегал в свободную зону. Арбитры зафиксировали офсайд. У нас хорошее взаимопонимание с Мякушко. Передачи с закрытыми глазами? Нет, отдаю с открытыми (улыбается - прим.). Хорошо понимаем друг друга, сегодня неоднократно отдавали хорошие передачи.

Сейв Федецкого? Я говорил, что ему нужно памятник поставить. Артем сделал всё, что мог, прыгнул под мяч. Молодец, - цитирует Шведа Информационный центр ФК "Карпаты".