Экс-арбитр ФИФА вышел из состава делегатов ФФУ, обвинив руководство федерации в коррупции. Футбол
Сергей Шебек по собственной инициативе покидает ФФУ
Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек написал заявление об уходе из состава делегатов Федерации футбола Украины, сообщает интернет-ресурс sport.ua.
Письмо было отправлено главе ФФУ Андрею Павелко, комитету по развитию футбола в регионах и комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, отмечает издание.
"Прошу исключить меня из списков делегатов ФФУ и больше не считать официальным лицом ФФУ, в связи с невозможностью пребывания в федерации, руководство которой своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол", - сказано в заявлении.
Однако, по информации источника, настоящей причиной выхода Шебека из состава делегатов ФФУ является отсутствие серьезных назначений после ухода Сергея Татуляна (экс-арбитр ФИФА, Председатель Ассоциации футбольных арбитров Украины, прим. LB.ua) с должности вице-президента ФФУ. Также одной из причин называются "самоубийственные" публикации в СМИ с разбором матчей от комитета арбитров ФФУ.
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