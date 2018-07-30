Экс-арбитр ФИФА вышел из состава делегатов ФФУ, обвинив руководство федерации в коррупции. Футбол

Сергей Шебек по собственной инициативе покидает ФФУ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек написал заявление об уходе из состава делегатов Федерации футбола Украины, сообщает интернет-ресурс sport.ua.

Письмо было отправлено главе ФФУ Андрею Павелко, комитету по развитию футбола в регионах и комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, отмечает издание.

Фото: sport.ua

"Прошу исключить меня из списков делегатов ФФУ и больше не считать официальным лицом ФФУ, в связи с невозможностью пребывания в федерации, руководство которой своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол", - сказано в заявлении.