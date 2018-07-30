Вацко: Почему за одинаковые нарушения могут быть разные наказания? Футбол

Комментатор каналов "Футбол" Виктор Вацко прокомментировал наиболее спорный эпизод матча за Суперкубок Украины. Защитник "Шахтёра" Исмаили, получив прямую красную карточку, был вынужден пропустить два следующих матча. Когда "динамовец" Никита Бурда отделался лишь вторым "горчичником".

- Труханов - просто профессор, - отметил Вацко в эфире программы "Великий футбол". - Я объясню. Бурда толкает в лицо Исмаили, а Исмаили толкает оппонента в ответ. У меня лишь один вопрос в этой ситуации: почему за одинаковые нарушения одному желтая карточка, пусть и вторая, а другому - прямая красная? И у КДК нет никакого влияния на Бурду, поскольку у защитника лишь второй "горчичник". На этот вопрос есть ответ: потому что кто-то прекрасно знает регламент.

Я Исмаили не выгораживаю в этой ситуации. Исмаили виноват, это 100%. Как виноват и Бурда. Но почему одним делают скидки, а в отношении других применяют максимальную строгость? Почему нет последовательности?


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