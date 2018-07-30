Петраков: Выход Украины в полуфинал Евро-2018 не стал для меня сюрпризом. Футбол

Наставник сборной Украины U-19 Александр Петраков в эфире программы "Великий футбол" подвёл итоги выступления "сине-жёлтых" на Евро-2018.

- Мы знаем, что команда посетила финал Евро-2018 Португалия – Италия...

- Да. Очень хорошая игра получилась, блестящий финал. Такое впечатление, что португальцы играли по принципу "вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим". Финал получился на славу.

- За счет чего удалось дойти до полуфинала турнира?

- Для меня это не было сюрпризом. Пока были силы - ребята выполняли все требования. А на последнюю игру с Португалией у нас просто не хватило сил. Мы играли без ротации - не хватает футболистов, у нас всего 12 человек, остальные ребята не тянут этот уровень, не достигли необходимой функциональной готовности. И не забывайте, что у Португалии был дополнительный день для отдыха. Это играет огромную роль.

Радость есть, но много негатива вылилось на команду после 0:5 в полуфинале. Говорят, что лучше 1 раз 0:5, чем 5 раз по 0:1. Ребята расстроились, но мы уже забыли это поражение, это часть нашей работы.

- Тем не менее, турнир принёс позитив. Команда квалифицировалась на чемпионат мира-2019. Чего вы ожидаете от турнира?

- Я жду восстановления ещё двух футболистов. Также буду просить Андрея Николаевича Шевченко, чтобы он помог мне с игроком национальной команды Андреем Луниным. Хочется, что вратарь сыграл на чемпионате мира.


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