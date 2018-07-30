На выручку приходит капитан. 2 тур (ВИДЕО)  . Футбол

КАРПАТЫ - ЧЕРНОМОРЕЦ - 1:0 (1:0)

Голы: ШВЕД (Мякушко), 16.

«Карпаты» (Львов): Кучинский - 6,0. Мегремич - 6,0. Федецкий (к) - 6,0. Мирошниченко - 6,0. Голодюк - 6,0 (Эрбес, 55 - 5,0; Бородай, 87 - б/о). Ди Франко - 6,0 (Варгас, 63 - 6,0). Вербный - 6,0. Лебеденко - 6,0. Мякушко - 6,5. Карраскаль - 6,5. ШВЕД - 6,5.

Фото: fckarpaty.com

«Черноморец» (Одесса): Литовченко - 5,0. Трубочкин - 5,0. Грачев - 5,0. Рыжук - 5,5. Романюк - 5,0. Савченко - 5,0 (Бабенко, 46 - 5,5). Смирнов - 5,5. ЧОРНИЙ - 5,5. Леонов - 5,0 (Карноза, 53 - 5,5). Татарков - 5,5 (Штогрин, 81 - б/о). Диденко (к) - 5,5.

Наказания: Савченко, 36. Бабенко, 52. Кучинский, 90+4 (предупреждения).

Голевые моменты: 3 - 3.

Удары (в створ ворот): 5 (3) - 12 (3).

Угловые: 3 - 11.

Судьи: ШУРМАН (Киевская обл.). Еремеев (Николаев), Дашко (Киевская обл.).

29 июля. Львов . Стадион «Украина». 25 градусов. 2850 зрителей (вмещает 28 051).

Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

Премьер-лига определила местом проведения этого матча Одессу, однако внести коррективы в календарь заставила…музыка. Как оказалось, задолго до составления расписания на 28 июля на стадионе «Черноморец» был запланирован концерт Олега Винника. Пришлось перенести игру во Львов , против чего «Карпаты» не возражали.

К встрече между собой, независимо от места ее проведения, соперники подошли с разным настроением. В отличие от львовской команды, которая уступила в стартовом туре дома «Александрии», одесская ехала на внеплановый выезд с тремя очками в активе. Однако одно дело взять верх в родных стенах над «Олимпиком» и совсем другое - противостоять в гостях крепким «Карпатам».

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Между тем, всегда оптимистично настроенные почитатели «Черноморца» до игры в соцсетях убеждали друг друга в положительном исходе. Кое-кто даже ставил на крупную победу «моряков», напрочь забывая: за неполные два месяца команда изменилась на 85-90 процентов. Изменения коснулись и руководимого Олегом Бойчишиным коллектива, но они были не столь кардинальными.

Кстати, в поединке с одесситами в составе «Карпат» дебютировал очередной новичок - 26-летний боснийский защитник Ади Мегремич. Для первого матча в новой команде сыграл неплохо.

Во встрече давних соперников, перед началом которой во Львове прошел сильный ливень, именно «моряки» создали первую угрозу. Не истекла первая минута, а «Черноморец» уже заработал право на штрафной, который взялся исполнять признанный мастер «стандартов» Артем Чорний. Разбег, удар - и… мяч попадает в стойку. Правда, в ту, которая держит натягивающую сетку веревку.

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На этом настойчивость гостей по части «стандартов» не закончилась. Спустя десять минут штрафной и два угловых заставили футболистов «Карпат» понервничать, но до серьезных угроз их воротам дело не дошло.

Вскоре последовала быстрая атака львовян, в результате которой выскочивший на свободное пространство Сергей Мякушко точным ударом направил мяч в ворота мимо выскочившего навстречу Сергея Литовченко. Львовяне еще не начали радоваться успеху, когда ассистент арбитра ошибочно просигнализировал: гол не засчитан. Он посчитал, что во время передачи Марьяна Шведа на Мякушко тот находился в положении «вне игры

У многих болельщиков - как на трибунах, так и у экранов т наверняка промелькнула мысль: вот когда пригодилась бы помощь системы VAR, зарекомендовавшей себя во время недавнего чемпионата мира...

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Но чувство досады у львовян вскоре улетучилось. Всего через три минуты после незасчитанного гола мяч оказался в сетке - и в этот раз взятия ворот никто не отменял. В заключительной фазе многоходовой комбинации Мякушко догнал мяч у лицевой линии, развернулся и сделал передачу на Шведа. Находившийся в центре штрафной форвард хозяев первым движением остановил мяч, а вторым прицельно пробил в дальний нижний угол.

А что же «Черноморец»? До перерыва одесситы ничем особо не запомнились, что наверняка стало поводом для внесения корректив в раздевалке. Желая повысить эффективность созидательных действий, тренерский штаб гостей выпустил на второй тайм свежеиспеченного новобранца Руслана Бабенко. А вскоре - вслед за ним в игру вступил еще один свежий игрок Артур Карноза.

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Похоже, что появившиеся в летнее межсезонье в Одессе новички Савченко и Леонов не всегда действуют продуктивно. А вот Бабенко и Карнозе в старании не откажешь. С их появлением на поле игра «моряков» значительно активизировалась. Правда, первый уже спустя шесть минут после выхода получил желтую карточку, а второй запомнился ударом в «молоко» после штрафного и еще одной тщетной попыткой поразить цель со средней дистанции.

«Карпаты» имели отличный шанс увеличить счет, когда тот же Мякушко мощнейшим выстрелом с полулета с 15 метров сотряс перекладину одесских ворот. Попади мяч ниже - и Литовченко ничем не смог бы помочь своей команде.

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Оставшееся до финального свистка время проходило с преимуществом «Черноморца». «Моряки» прижали соперника к воротам, пытаясь склонить к ошибке. Однако игравшая с максимальной концентрацией оборона хозяев раз за разом сводила на нет их усилия.

Перед самым финальным свистком у одесситов был реальнейший шанс спасти игру , однако под убойный удар Дмитрия Рыжука пулей бросился Артем Федецкий. Капитан выручил «Карпаты» от очередной потери очков в родных стенах.

Олег БОЙЧИШИН, главный тренер «Карпат»:

- Впечатления от игры двоякие. Приятно, что одержали победу, неплохо выглядели в первом тайме. А вот про вторую часть матча этого сказать не могу. Начали проигрывать много единоборств. Все это я связываю с тем, что команда тяжело входит в сезон. Уверен: за несколько игр дела улучшатся. Хотел бы поблагодарить ребят за терпение - и за то, что довели матч до победы.

Ангел ЧЕРВЕНКОВ, главный тренер «Черноморец»:

- Думаю, игра получилась интересной и боевой. К сожалению, первый тайм мы провели неудачно - теряли концентрацию, уступали в единоборствах. Создали два-три хороших момента, однако наши нападающие не успели их завершить.