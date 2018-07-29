Малиновский помогает разгромить Локерен. Футбол

Голом со штрафного и двумя результативными передачами на Посуэло и Троссарда украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский поучаствовал в выездном разгроме "Локерена" - 4:0. Это позволило "Генку" сразу же стать во главе с еще пятью командами, которые начали сезон с победы.

Порадовал результативным футболом чемпион "Брюгге" с "Эйпеном" - 5:2, в котором у хозяев забивали только двое - Воссен и Уэсли.

2018-19, Чемпионат Бельгии

Игровой день : 2018-07-29

"Брюгге" - "Эйпен" 5:2 (3:0)

Голы: Уэсли, 6 (1:0); Воссен, 24 (пенальти) (2:0); Уэсли, 25 (3:0); Воссен, 53 (4:0); Оканси, 70 (4:1); Луис Гарсия, 73 (пенальти) (4:2); Воссен, 89 (пенальти) (5:2)

Удаления: - Мулумба, 88 (второе предупреждение)

"Шарлеруа" - "Антверпен" 0:1 (0:1)

Голы: Ятабаре С., 16 (0:1)

"Локерен" - "Генк" 0:4 (0:2)

Голы: Посуэло, 3 (0:1); Малиновский, 16 (0:2); Ндонгала, 61 (0:3); Троссард, 73 (0:4)


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