Облак: Несмотря на потерю Роналду, у Реала по-прежнему великолепный состав. Футбол
Страж ворот мадридского "Атлетико" Ян Облак уверен, что "Реал" сумеет восполнить потерю португальского форварда Криштиану Роналду.
- "Реал" потерял очень важного исполнителя, поскольку Роналду - один из лучших в истории футбола. Впрочем, я уверен, что они заменят Криштиану другой звездой.
У "сливочных" по-прежнему великолепный состав. И мне сложно сказать, кто будет фаворитом следующего розыгрыша Примеры, - отметил Ян Облак в интервью изданию goal.com.
Напомним, что о трансфере Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" было объявлено 10 июля. Переход пятикратного обладателя "Золотого мяча" обошелся его новому клубу примерно в 100 миллионов евро, а годовой оклад португальца в Турине составит 30 млн.
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