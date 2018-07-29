Облак: Несмотря на потерю Роналду, у Реала по-прежнему великолепный состав. Футбол

Страж ворот мадридского "Атлетико" Ян Облак уверен, что "Реал" сумеет восполнить потерю португальского форварда Криштиану Роналду.

- "Реал" потерял очень важного исполнителя, поскольку Роналду - один из лучших в истории футбола. Впрочем, я уверен, что они заменят Криштиану другой звездой.

У "сливочных" по-прежнему великолепный состав. И мне сложно сказать, кто будет фаворитом следующего розыгрыша Примеры, - отметил Ян Облак в интервью изданию goal.com.

Напомним, что о трансфере Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" было объявлено 10 июля. Переход пятикратного обладателя "Золотого мяча" обошелся его новому клубу примерно в 100 миллионов евро, а годовой оклад португальца в Турине составит 30 млн.




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