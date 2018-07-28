Базель не смог победить и во втором туре, Грассхопперс проигрывает в дерби

"Базель" не смог удержать победный счет с "Ксамаксом" - 1:1, и после второго тура имеет непривычный ноль в столбце побед. И хотя 18-летний Ноа Окафор вывел гостей вперед на 64-й минуте, за пять минут до конца основного времени Нуццоло привел 12 тысяч болельщиков Невшателя в восторг - 1:1. Уже в компенсированное время у базелевца Кампо не выдержали нервы, и за вторую карточку он чуть раньше партнеров покинул поле.

В 271-м цюрихском дерби после нулевого и довольно скучного первого тайма команда наставника "Цюриха" Людовика Маньина решила исход встречи за четверть часа второй половины благодаря голам Адриана Винтера и нигерийца Стефана Оди. Несмотря на то, что игровая инициатива была за "кузнецами", внимательная игра в обороне и быстрые контратаки в итоге принесли успех - 2:0. "Цюрих" после двух стартовых побед поднялся на первую строчку.

2018-19, Чемпионат Швейцарии

Игровой день : 2018-07-28

"Ксамакс" - "Базель" 1:1 (0:0)



"Грассхопперс" - "Цюрих" 0:2 (0:0)

