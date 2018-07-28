Александр Хацкевич: Тяжело, когда три игры за неделю. Футбол

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги тяжелой победы над "Львовом" (1:0).

- Никаких претензий по игре к ребятам нет. Есть только одна - реализация моментов. Надо было реализовать один-два, и тогда игра прошла бы спокойнее. А так накапливается нервозность, появляется спешка. Но мы все равно не сбились на навал и искали врывания из глубины. Здорово врывался Сидорчук, а потом Андриевский.

Самое главное, что есть характер. Тяжело, когда три игры за неделю. Но дожали.

Пиварич в конце месяца будет с нами. Он уже поддерживает форму. Пиварич профессионально относится к своим обязанностям и должен прибыть в хорошем состоянии.

Будет ли форвард? Ничего нового не скажу, - приводит слова Хацкевича канал "Футбол 2".