Жилмар: Надо доигрывать с Динамо, даже если добавили 10 минут. Футбол

Главный тренер "Львова" Жилмар прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в концовке матча.

- Я не считаю, что нам не хватило концентрации. В первом тайме мы проигрывали середину поля, во втором уже играли лучше. С "Динамо" всегда тяжело. Ребята молодцы, но последние минуты надо доигрывать, даже если добавили 7 или 10 минут. Больно за ребят, но они показали себя очень хорошо.

Сегодня были на поле два новых футболиста - Тейлор и Панамби. Пытались играть на контратаках. Мне больно как тренеру, но это футбол. Надо уже планировать игру c "Ворсклой". А ребята молодцы, я им аплодирую. Спасибо и болельщикам, такая поддержка будет помогать футболистам.

Задачи у нас есть. Конечно, в чемпионате Украины играть тяжело. Но можно и побороться за третье место, почему нет? - сказал Жилмар в эфире "Футбол 2".