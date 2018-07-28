Сергей Воронин: с Динамо будем играть только на победу. Футбол

В приподнятом настроении готовится к поединку второго тура Украинской Премьер-Лиги футбольный клуб "Львов". Новичков элитного дивизиона изрядно вдохновила стартовая победа над "Арсеналом", после которой они возглавляют турнирную таблицу. Однако наставник Жилмар не позволяет почивать на лаврах. На тренировках специалист требует максимальной сосредоточенности, ведь следующий соперник - киевское "Динамо". Впрочем, это не мешает футболистам делать крайне смелые заявления.

Сергей Воронин, игрок ФК "Львов":

- Будем делать по максимуму все, что от нас зависит. Будем играть только на победу. Нужно забивать и радовать своих болельщиков.

- Играть с "Динамо" на победу – очень смелое заявление.

- В спорте ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Поэтому выходить и заведома играть на ничью – это неправильно. Нужно выходить, верить в свои силы и в победу.