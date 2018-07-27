КПР заплатит штраф в 42 миллиона фунтов. Футбол

"Куинз Парк Рейнджерз" согласился заплатить штраф в размере 42 миллионов фунтов стерлингов Футбольной лиге Англии, чтобы положить конец спору о нарушении правил "финансового фейр-плей", объявил лондонский клуб.

Санкции включают в себя штраф в размере 17 миллионов фунтов стерлингов, три миллиона фунтов сборов, а также акционеры клуба согласились списать 21,965 миллиона фунтов непогашенных займов.

Сделка между Лигой и КПР должна положить конец спору, который начался в октябре прошлого года. Позже КПР начал судиться Лигой, заявляя о том, что правила "финансового фейр-плей" являются незаконными. Клуб хочет вернуться в Премьер-лигу в ближайшее время, и у руководства есть возможность приобретать футболистов с внешними финансами.

Кроме того, в рамках соглашения КПР согласился на запрет на трансферы в течение одного периода, который будет действоват в январе 2019 года.

???? CEO Lee Hoos discusses the club’s FFP settlement with the @EFL, and explains what it all means for #QPR.

?? https://t.co/bHXEWZfXb7 pic.twitter.com/lTDTFaQaE5

— QPR FC (@QPR) 27 июля 2018 г.


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