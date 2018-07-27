Спарта уволила тренера в день его рождения после провала в Сербии. Футбол

Руководство пражской "Спарты" отправило в отставку главного тренера команды Павла Гапала в день его 49-летия. На этот шаг гранд чешского футбола решил сразу после поражения в первом матче второго квалифай-раунда Лиги Европы от "Спартака" Суботица со счетом 0:2.

"Спарту" временно возглавит спортивный директор Зденек Щасны. Вместе с Гапалом покинул команду и его помощник словак Ото Брунеграф, с которым только в апреле пришли в "Спарту", а до этого удачно тренировали молодежную сборную Словакии.

"Выступление команды не было долгосрочным в соответствии с нашим видением и ситуацией, с которой нам пришлось иметь дело после шоу в Сербии. У нас осталось всего два дня до игры чемпионата с "Яблонецом" и через шесть дней ответная игра с Суботицей. Мы ожидаем совершенно другого подхода, и мы хотим справиться с двумя матчами. Мы рассматриваем назначение спортивного директора тренера временным решением", - заявил генеральный менеджер "Спарты" Адам Коталик.


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