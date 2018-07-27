Динамо требует у Олимпии $5 миллионов за 50% прав на Дерлиса Гонсалеса

Журналист Radio Uno 650 AM Сальвадор Хикар сообщил причины срыва трансфера полузащитника "Динамо" Дерлиса Гонсалеса в парагвайскую "Олимпию".

Киевляне потребовали у "Олимпии" пять миллионов долларов за 50 процентов прав на хавбека. На аренду киевский клуб не согласен. Отмечается, что трансфер практически невозможен. Трансферное окно в Парагвае закрывается сегодня.

Добавим, что Гонсалес уже защищал цвета "Олимпии". В 2014 году он сыграл за клуб 20 матчей, когда играл за "Олимпию" на правах аренды из "Бенфики".

Ранее парагвайца связывали с трансферными планами "Серро Портеньо" и "Ривер Плейт". В "Динамо" на него, судя по всему, пока не рассчитывают, так как Дерлис проиграл конкуренцию Цыганкову и Вербичу.


Terrikon со ссылкой на ua.tribuna.com


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