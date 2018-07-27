Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19
Украинцы в полуфинале проиграли португальцам 0:5
На чемпионате Европы по футболу среди юношей до 19 лет, который проходит в Финляндии, сборная Украины на стадии 1/2 финала встречалась с португальскими сверстниками и проиграла 0:5.
На характер поединка повлиял быстрый гол, забитый пиренейцами уже на 2-й минуте 0:1.
Игра подопечных Александра Петракова окончательно расклеялась, когда к 21-й минуте украинцы пропустили еще два гола 0:3.
К 30-й минуте счет был уже 0:5.
С таким счетом игра и закончилась.
Во втором полуфинале итальянцы переиграли французов 2:0.
В итоге, сборные Украины и Франции завоевали бронзовые медали.
Финал между сборными Португалии и Италии состоится 29 июля.
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27.07.2018 16:12