Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19

Украинцы в полуфинале проиграли португальцам 0:5

На чемпионате Европы по футболу среди юношей до 19 лет, который проходит в Финляндии, сборная Украины на стадии 1/2 финала встречалась с португальскими сверстниками и проиграла 0:5.

На характер поединка повлиял быстрый гол, забитый пиренейцами уже на 2-й минуте 0:1.

Игра подопечных Александра Петракова окончательно расклеялась, когда к 21-й минуте украинцы пропустили еще два гола 0:3.

К 30-й минуте счет был уже 0:5.

С таким счетом игра и закончилась.

Во втором полуфинале итальянцы переиграли французов 2:0.

В итоге, сборные Украины и Франции завоевали бронзовые медали.

Финал между сборными Португалии и Италии состоится 29 июля.