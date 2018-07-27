Апелляция бывшего генсека ФИФА отклонена. Футбол

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности, следует из заявления CAS.

Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере ста тысяч швейцарских франков, наложенный на бывшего генсека ФИФА. Вальке, напомним, занимал пост генсека ФИФА с 2007 года. Он был временно отстранен от исполнения обязанностей осенью 2015 года в связи с возможной причастностью к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

В феврале 2016 года комитет по этике ФИФА отстранил Вальке на 12 лет, но в июне того же года срок был сокращен апелляционным комитетом ФИФА до десяти лет. Бывший футбольный чиновник подал апелляцию в феврале прошлого года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19Украина завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по футболу U19
КДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". ФутболКДК ФФУ вынес решение относительно участия Исмаили в матче против "Динамо". Футбол
В Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. ФутболВ Испании обещают впаять Роналду тюремный срок. Футбол
Чемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. ФутболЧемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. Футбол
Харатин: Готовимся к Александрии со всей серьезностью. ФутболХаратин: Готовимся к Александрии со всей серьезностью. Футбол
ФК "Мариуполь" в Лиге Европы стартовал с ничьей. ФутболФК "Мариуполь" в Лиге Европы стартовал с ничьей. Футбол
Челси запросил за Морату 62 миллиона фунтов. ФутболЧелси запросил за Морату 62 миллиона фунтов. Футбол
Беседин: Нужно играть до последнего - бежать вперед и прессинговать. ФутболБеседин: Нужно играть до последнего - бежать вперед и прессинговать. Футбол
Вальверде положил глаз на Парехо. ФутболВальверде положил глаз на Парехо. Футбол
Бывшему президенту Барселоны грозит 11 лет тюрьмы. ФутболБывшему президенту Барселоны грозит 11 лет тюрьмы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости