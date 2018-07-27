Апелляция бывшего генсека ФИФА отклонена. Футбол
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности, следует из заявления CAS.
Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере ста тысяч швейцарских франков, наложенный на бывшего генсека ФИФА. Вальке, напомним, занимал пост генсека ФИФА с 2007 года. Он был временно отстранен от исполнения обязанностей осенью 2015 года в связи с возможной причастностью к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира 2014 года в Бразилии.
В феврале 2016 года комитет по этике ФИФА отстранил Вальке на 12 лет, но в июне того же года срок был сокращен апелляционным комитетом ФИФА до десяти лет. Бывший футбольный чиновник подал апелляцию в феврале прошлого года.
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