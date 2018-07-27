Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в РоSSии
Турнир серии WTA International проходит в Москве с 22 по 29 июля.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не поехала на соревнования Moscow River Cup в РоSSию.
Об этом сообщает xsport.ua.
Директор турнира Александр Островский пояснил это "причинами политического характера" и выразил надежду, что в будущем Свитолина все же выступит в Москве.
"На первом этапе среди звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в РоSSию не лететь", - сообщил Островский.
Отметим, что турнир серии WTA International Moscow River Cup проходит в Москве с 22 по 29 июля. Украину на этих соревнованиях представляли Ольга Янчук, которая не смогла преодолеть квалификацию, и Катерина Козлова, уступившая во втором круге.
Напомним, в июне стало известно, что Свитолинане не вошла в опубликованную заявку турнира WTA "Moscow River Cup", который заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция). Причину такого решения организаторы тогда не называли.
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27.07.2018 16:07