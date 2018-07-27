Харатин: Готовимся к Александрии со всей серьезностью. Футбол

Полузащитник луганской «Зари» Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча против «Александрии»:

- «Александрия» - отлично организованная команда. Они компактно играют. Плюс есть свои сильные стороны – быстры фланги. За счет этого они и действуют. Еще одним козырем соперника являются, на мой взгляд, стандартные положения. В целом - это хорошая, сбалансированная команда.

- Смотрел ли матч «Александрии» с «Карпатами»?

- Да, мы смотрели и разбирали их игру против львовской команды. И не только эту встречу. Готовимся со всей серьезностью.

- Последние матчи против «Александрии» складываются для нас очень непросто.

- У нас все игры с ними бескомпромиссные. Много ничьих. На первый план будет выходить борьба. Нужно ее выиграть и тогда у нас будет преимущество.

- Немаловажно будет отметить, что соперник играет сбалансированным составом.

- Когда команда играет практически одним составом много лет – это большой плюс. Поэтому будет непросто, и мы это понимаем.

- С кем-то из футболистов «Александрии» знаком? Подначиваете друг друга перед очной встречей?

- Нет, все проходит спокойно. Я хорошо знаком с Андреем Цуриковым. Тесно с ним не общаемся, но буду рад его видеть на футбольном поле.