ФК "Мариуполь" в Лиге Европы стартовал с ничьей. Футбол

Украинцы упустили победу в добавленное время.

ФК "Мариуполь" в Лиге Европы стартовал с ничьей
Фото: fcmariupol.com

ФК "Мариуполь" на выезде провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против шведского "Юргордена" - 1:1.

Украинские футболисты добились хорошего для себя результата и чуть было не победили.

"Мариуполь" провел почти весь поединок в обороне и реализовал единственный реальный голевой шанс - Яворский головой забил после углового, пишет Спортарена.

У "Юргордена2 возможностей было куда больше, но долгое время непреодолимой преградой для шведов стала игра вратаря Рустама Худжамова. Да и форварды Юргордена Бадйи, Мрабти, Ульвестад в завершении действовали не лучшим образом.

Только в добавленное время шведы смогли преобразовать игровое преимущество в гол - Бадйи расстрелял ворота после подачи.

Ответная игра между украинцами и шведами пройдет в Одессе в четверг, 2 августа.

Если Мариуполь пройдет шведов, то в 3-м раунде квалификации его соперником будет победитель пары Бордо – Вентспилс. Сегодня в первом матче между этими командами победили французы - 1:0.


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