Польский спортсмен первым в мире спустился на лыжах с самой опасной вершины планеты

Поляк спустился с высоты почти 8,5 тыс. метров.

Польский спортсмен первым в мире спустился на лыжах с самой опасной вершины планеты

30-летний польский спортсмен Анджей Баргель сначала поднялся с напарником на вторую вершину мира - гору Чогори, а потом спустился на лыжах к ее подножию.

Фото: facebook.com/Jedrek.Bargie

Поляк спустился с высоты почти 8,5 тыс. метров, сообщает CNN.

В этом году спортсмен планирует спуститься на лыжах уже с самой высокой точки мира - горы Эверест.

Фото: facebook.com/Jedrek.Bargie

По дороге из-за плохой видимости Баргель останавливался на высоте 8 тыс. метров и час отдыхал, пока было светло.

Отмечается, что до этого ни одному человеку не удавалось сделать подобное. Четверть из тех, кто пытался спуститься с горы, погибли, остальные не смогли преодолеть всей дистанции.

Чогори, также известная как К2 - вторая по высоте вершина мира после Эвереста (8611 метров над уровнем моря), находится на границе Китая и Пакистана. Среди альпинистов К2 известна сложностью покорения. Чогори также называют самой опасной вершиной Земли из-за того, что на ее склонах погибло наибольшее количество людей по сравнению с другими вершинами.


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