Челси запросил за Морату 62 миллиона фунтов. Футбол

"Челси" запросил у "Милана" 62 миллиона фунтов за нападающего Альваро Морату. В среду между клубами начались переговоры.

По информации Sky Italy, новый спортивный директор "Милана" Леонардо провел серию телефонных разговоров о потенциальном трансфере испанца, который не против вернуться в Италию.

Тем не менее, между клубами по-прежнему нет согласия в этом вопросе, потому что итальянцы считают цену на футболиста слишком завышенной.

При этом "Милан" сохраняет интерес к форварду "Ювентуса" Гонсало Игуаину и нападающему "Монако" Радамелю Фалькао.

Напомним, что 25-летний Мората перешел в "Челси" прошлым летом из "Реала" за 57 миллионов ??фунтов, заменив в составе синих нападающего Диего Косту.


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