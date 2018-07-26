Челси запросил за Морату 62 миллиона фунтов. Футбол

"Челси" запросил у "Милана" 62 миллиона фунтов за нападающего Альваро Морату. В среду между клубами начались переговоры.

По информации Sky Italy, новый спортивный директор "Милана" Леонардо провел серию телефонных разговоров о потенциальном трансфере испанца, который не против вернуться в Италию.

Тем не менее, между клубами по-прежнему нет согласия в этом вопросе, потому что итальянцы считают цену на футболиста слишком завышенной.

При этом "Милан" сохраняет интерес к форварду "Ювентуса" Гонсало Игуаину и нападающему "Монако" Радамелю Фалькао.

Напомним, что 25-летний Мората перешел в "Челси" прошлым летом из "Реала" за 57 миллионов ??фунтов, заменив в составе синих нападающего Диего Косту.