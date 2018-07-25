ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Футбол

В списке два футболиста представляют чемпиона мира – сборную Франции

Вслед за обнародованном списком претендентов на премию The Best FIFA Football Awards 2018 в номинации игрок года, Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала символическую сборную Чемпионата мира-2018, которая была составлена на основании голосования болельщиков.

Символическая сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси") – Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Тиагу Силва (Бразилия, ПСЖ), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Марселу (Бразилия, "Реал") – Филиппе Коутинью (Бразилия, "Барселона"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал") – Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Кильян Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус").

Отметим, что наибольшее количество голосов набрал Модрич, который был признан лучшим игроком ЧМ-2018.

Добавим, что в списке отсутствует Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") и Неймар (Бразилия, ПСЖ).

Мировое первенство в РоSSии проходило с 14 июня по 15 июля. В финале сборная Франция обыграла Хорватию (4:2) и завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира.