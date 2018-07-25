ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Футбол

В списке два футболиста представляют чемпиона мира – сборную Франции

ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков
Фото: EPA

Вслед за обнародованном списком претендентов на премию The Best FIFA Football Awards 2018 в номинации игрок года, Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала символическую сборную Чемпионата мира-2018, которая была составлена на основании голосования болельщиков.

Символическая сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси") – Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Тиагу Силва (Бразилия, ПСЖ), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Марселу (Бразилия, "Реал") – Филиппе Коутинью (Бразилия, "Барселона"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал") – Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Кильян Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус").

Отметим, что наибольшее количество голосов набрал Модрич, который был признан лучшим игроком ЧМ-2018.

Добавим, что в списке отсутствует Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") и Неймар (Бразилия, ПСЖ).

Мировое первенство в РоSSии проходило с 14 июня по 15 июля. В финале сборная Франция обыграла Хорватию (4:2) и завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол
Гройсман предложил присвоить Усику звание Герой УкраиныГройсман предложил присвоить Усику звание Герой Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Динамо без проблем обыгрывает Ворсклу: смотреть победный гол. ФутболДинамо без проблем обыгрывает Ворсклу: смотреть победный гол. Футбол
Бондарь: Нас ждет очень серьезный соперник. ФутболБондарь: Нас ждет очень серьезный соперник. Футбол
Источник: Шахтер отказал Атлетико в продаже Исмаили. ФутболИсточник: Шахтер отказал Атлетико в продаже Исмаили. Футбол
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Реал оценил Крооса в 500 миллионов. ФутболРеал оценил Крооса в 500 миллионов. Футбол
Эрикссон возглавит сборную Ирака. ФутболЭрикссон возглавит сборную Ирака. Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста годаФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Аргентинская федерация объявила решение Месси. ФутболАргентинская федерация объявила решение Месси. Футбол
В Испании возобновили дело о пересадке печени Абидалю. ФутболВ Испании возобновили дело о пересадке печени Абидалю. Футбол
Барселона выиграла у Ромы борьбу за Малкома. ФутболБарселона выиграла у Ромы борьбу за Малкома. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости