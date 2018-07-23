Фабрицио Раванелли: Мы сделаем надлежащие выводы. Футбол

Главный тренер "Арсенала-Киев" Фабрицио Раванелли после поражения в 1-м туре УПЛ на своем поле от ФК "Львов" (0:2) поделился впечатлениями от матча.

"Еще перед этой первой официальной игрой я говорил, что у нас есть нехватка времени для того чтобы наладить командные действия и надлежащее взаимодействие между игроками. В целом же я должен сказать, что доволен тем, как мои игроки боролись на протяжении всего матча.

Наш соперник оказался достаточно крепким и более уверенным и сконцентрированным. На то, как закончился матч повлияли необязательные ошибки. Один из голов мы пропустили после того, как развалилась наша "стенка", а второй в результате небольшого рикошета от двух наших игроков.

Также отмечу, что я не мог возможности включить на игру нескольких футболистов, контракты которых еще не полностью оформлены.

Относительно поражения хочу заверить, что мы сделаем надлежащие выводы, потому что нам нужно добавлять во всех компонентах игры", - сказал итальянец.


Terrikon со ссылкой на ФК "Арсенал-Киев"


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