Федецкий: Карпатам по силам все исправить. Футбол

Капитан «Карпат» Артем Федецкий поделился эмоциями от матча с «Александрией» (0:2).

«Конечно, эмоции неприятные. Проиграли стартовый матч, тем более, дома. Конечно, хотелось начать лучше. «Александрия» нас хорошо разобрала, впрочем, как и мы их. Знали, что будем играть первым номером. Однако необходимо создавать немного больше моментов в атаке.

Все расстроены после матча, но это только первый тур, все еще впереди. Кто-то вспомнит, что в прошлом сезоне начинали так же, но не стоит опускать руки. Все можно исправить. Обидно, что проиграли при своих болельщиках, пришло немало людей нас поддержать. Будем пытаться исправить ситуацию в следующей игре.

Мы все время играли первым номером. Возможно, где-то были допущены тактические ошибки, технический брак, но не сказал бы, что физически «Александрия» выглядела лучше нас.

Я не люблю проигрывать, как и команда. Все были расстроены, но просили ребят сделать правильный анализ. Такова футбольная жизнь. Конечно, когда побеждаешь, то и дышится легче, и подготовка проходит лучше. У нас хороший коллектив, и думаю, мы это переживем. Мы и не из таких ситуаций выходили. Нам по силам все исправить», — цитирует Федецкого официальный сайт «Карпат».