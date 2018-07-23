Капитан "Динамо" объяснил эпизод с не пожатием руки Мораесу в матче за Суперкубок. Футбол

Ни один игрок динамовского клуба не пожал руку бразильцу на предматчевом приветствии команд

Капитан "Динамо" объяснил эпизод с не пожатием руки Мораесу в матче за Суперкубок
Фото: ФК Шахтер

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков объяснил ситуацию об отсутствии рукопожатия с бывшим партнером по команде, бразильцем Жуниором Мораесом в матче за Суперкубок Украины.

"Не пожать руку Мораесу – это командное решение", - цитирует Цыганкова Футбол 24. - Это правда, что мы так договорились", добавил капитан "Динамо".

О том, что Жуниора проигнорировали все игроки киевской команды, после матча также сообщил Виталий Буяльский. Полузащитник "Динамо" ясно дал понять, что он и его партнеры не поняли поступка форварда.

Жуниор Мораес дебютировал в официальном матче за "Шахтер" как раз в поединке против "Динамо" (0:1). Бразильский нападающий провел на поле весь матч, однако помочь своей новой команде одержать победу не смог.

Сам Мораес перед матчем за Суперкубок не скрывал, что намерен праздновать голы, забитые в ворота киевлян.


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