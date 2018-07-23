Брайан Идову: На всю жизнь запомню игру против Месси

Защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову поделился эмоциями от участия в ЧМ-2018.

«Самый сложный матч — первый. Тем более против Хорватии! Чемпионат мира – не чемпионат РоSSии, где у тебя есть 30 игр. Тут даже одно поражение или ничья может автоматически лишить тебя шансов на выход из группы.

На всю жизнь запомню, конечно, игру против Месси. Сама его фигура заставляет готовиться к матчу ещё серьёзнее. К счастью, партнёры по команде помогали, редко оставляя меня с ним один на один, но когда такие случаи были, то старался играть максимально плотно.

База нашей сборной была в Ессентуках — нас хорошо поддерживали и после побед, и после поражений. На открытой тренировке люди заполнили всю трибуну, кричали Мозесу, Мусе — последнего в РоSSии обожают!

Лучший стадион — в Петербурге. Настоящий космический шаттл! На каждом стадионе нас поддерживало огромное количество болельщиков. Понятно, что их число не сравнится с хорватами, исландцами или аргентинцами, но мы чувствовали их любовь и поддержку!

Слышал, что у наших болельщиков есть традиция приходить на стадион с курицами, но на ЧМ это было запрещено. Так власти Калининграда, где мы провели одну из игр, разрешили проходить с курицами в фан-зону и даже в бары, а также организовали продажи игрушечных куриц!

У меня была и своя группа поддержки: отец прилетел на игру в Калининград, в Волгоград прилетела девушка со своими родителями и сестрой, в Питер — родители, сестра и два моих лучших друга. Все сильно переживали за результат, но в итоге все за меня порадовались, ведь это такой опыт! Прошедший ЧМ стал первым в карьере и, надеюсь, не последним!», — приводит слова защитника пресс-служба «Локомотива».